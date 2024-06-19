Ребенка Арина потеряла, на купленные заранее для него вещи смотреть не может, но муж не разрешает от них избавиться: «Пригодятся нашему следующему ребенку!»— …Ребенка мы с мужем очень ждали и хотели, ну как же, первенец! – рассказывает тридцатилетняя Арина.