Фигуристка, недавно в очередной раз прошедшая в Госдуму, высказалась по болезненной для жителей страны теме – заявила что она, «как нормальный человек» сталкивается с теми же повышениями тарифов, но у неё ярости никакой, в отличие от тех, кого, по её мнению, «накручивают».
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И опять эта презираемая сегодня почти всеми россиянами Ирина Роднина (которой когда-то все восхищались), ОПЯТЬ в ГД? Вот из-за таких как она и еще спящая на заседаниях Терешкова..., многие россияне голосовали против ЕР на выборах. Правда, результаты все равно подтасовали, впрочем как всегда...
Почему такого бездарного человека назначили депутатом ГД.
С такой-то "думовской" зрЯплатой какая еще может быть "ярость" у нее... Не в нашей шкуре ходите, "рыночная вы наша..."(Х.ф "Гараж")
А кто её выбирал?
Гражданам нужно право отзывать неадекватных депутатов... А сфера ЖКХ должна быть полностью государственной, только тогда можно будет навести порядок.
Зачем нам такое количество депутатов да еще в большинстве своем престарелых. Уже давно научно доказано, что организм с вырабатывает свой ресурс к 60 годам, раньше к этому возрасту уходили на пенсию, женщины раньше, мужчины позже. Чудес не бывает и в глубоко почтенном возрасте надо беречь себя, а не заседать в Госдуме, все равно ничего умного не придумается. На кнопки давить тоже можно запутаться. Только они нас не слышат, а мы слушаем всякий бред
Ей пора на Родину- в США! Сколько еще она здесь будет решать кроссворды за 500 тыс. рублей в месяц?! Что делает в ГД эта русофобка?!
Мафия ЖКХ бессмертна и плевать хотела на указания спике ра ГД, там такие дяди кормятся, что мама не горюй ? Ныне у каждого плетня по два хозяина и всем кушать хочется и все кормятся на народную вскладчину ???? Только возврат к единому управлению системой ЖКХ в каждом населенном пункте, как при СССР, когда под управлением УЖКХ обслуживалась вся его инфраструктура ???
Вся проблема с ценами намного глубже. Первая причина, это когда вступили в ВТО и нам навесили цены соответствующие мировым ценам. Вторая причина, это цепочка посредников между производителем и конечным потребителем, каждый из которых накручивает маржу потому как хочет по утрам трескать бутер с икрой черной, а с баклажановой, эт для лехтурату! Вот почему не ввести допустимый рост цен от производителя в размере 25% для налога в 13 %? Всё что выше 25 % - налог до 90%. Почему не переходят производители на прямые поставки? Да ни кто не против высоких цен на мировом рынке. Продавайте на мировой рынок по мировым ценам!! Но вот внутри страны, звиняйте до 25% выше цены производителя! Но надо понимать этого уже увы ни когда не будет, потому как те кто накручивает нам цены, все уважаемые таки "поцы"!!