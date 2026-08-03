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Пункт-А

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Спасатели: родители должны разъяснить детям правила пожарной безопасности

Спасатели: родители должны разъяснить детям правила пожарной безопасности

В период школьных каникул дети нередко остаются одни дома. В связи с этим городские спасатели просят родителей провести соответствующие беседы с несовершеннолетними о возможных последствиях игр с огнем и другими пожароопасными предметами.

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