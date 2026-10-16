Заявление посла Украины в Кишиневе Паун Роговея об участии украинских спецслужб в обеспечении безопасности парламентских выборов в Молдавии в 2025 году выводит на первый план вопрос, который нельзя сводить к техническому сотрудничеству в сфере кибербезопасности.