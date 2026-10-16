Заявление посла Украины в Кишиневе Паун Роговея об участии украинских спецслужб в обеспечении безопасности парламентских выборов в Молдавии в 2025 году выводит на первый план вопрос, который нельзя сводить к техническому сотрудничеству в сфере кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- После повреждений...
- Зеленский хочет р...
- СК Встреча Путина, Т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым