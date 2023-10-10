Эксперт дала советы по выбору репетитора

Поиск репетитора – процесс не из легких. Как среди многочисленных предложений на рынке сделать правильный выбор и найти репетитора, занятия с которым будут эффективными для ребёнка и при этом не ударят по семейному бюджету? Советами поделилась руководитель онлайн-школы "Зачетный курс" Светлана Леонидовна Шмонина.
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