ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Ленинск город моего детства и юности. Там я закончила школу и институт и, там, была счастлива. Грустно, что всё разру...Россия покидает Б...
  • Элеонора Коган
    Трогательный рассказ!!!Маленький мальчик помог Антонине, потерявшей всё, снова обрести своё  счастье!!! И пёсик Алмаз...Баба Тоня
  • Гарий Щерба
    В  Туркестанском крае будет как и с Окраиной ,  ВСЕ  и  ВСЯ  МЕЛИ под себя от  ЖАДНОСТИ  а остались у  РАЗБИТОГО КОРЫ...Россия покидает Б...

Россия покидает Байконур? Когда и почему Роскосмос покинет советский космодром, оставшийся в Казахстане

Россия покидает Байконур? Когда и почему Роскосмос покинет советский космодром, оставшийся в Казахстане

Запуск первой «Ангары-А5» с Восточного станет началом новой главы в истории отечественной космонавтики, и это событие предаст забвению ворота, когда-то открывшие человечеству дорогу в космос, а именно — космодром Байконур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Россия способна и должна быть абсолютно самодостаточной страной во всем, в том числе и в том, что связано с запуском космических аппаратов,  и для этого у нее есть ВСЕ....
Ответить
11 час.
Гарий Щерба
В  Туркестанском крае будет как и с Окраиной ,  ВСЕ  и  ВСЯ  МЕЛИ под себя от  ЖАДНОСТИ  а остались у  РАЗБИТОГО КОРЫТА ... ВСЕ РАЗВОРОВАННО , РАЗГРАБЛЕННО , СКУПЛЕННО  за  КОПЕЙКИ  а что  НЕ ,,УНЕСЛИ,,  то  ПРОДАЛИ  на  МЕТАЛОЛОМ .....!!! И  НИКТО к ним в  КООПЕРАЦИЮ или  ПАРТНЕРСТВО НЕ ПОЙДЕТ  из за бугорных ,,МЫСЛИТЕЛЕЙ,, КОСМОСА , ну если только лишь что бы  НА ХРЕН РАЗЗОРИТЬ  и  РАЗДЕРБАНИТЬ ,,БАЙКОНУР,,  что бы  НЕ СТАЛ  в дальнейшем  КОНКУРЕНТОМ... Но , МЫСЛИТЕЛИ Туркестанского края  думают  ИНАЧЕ , ХОТЯТ БЫТЬ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВОЙ  и  НАСЛЕДНИКАМИ ,,ЗОЛОТОЙ ОРДЫ,, , НЕ УДИВЛЮСЬ  если  АДАМ с  ЕВОЙ из Туркестанской  ЮРТЫ ,,ВЫШЛИ,,  .....!!!! ------------ Когда  НИЧЕГО СВОЕГО НЕ БЫЛО , а тут как из  РОГА ИЗОБИЛИЯ ПОЛИЛОСЬ ,  и  ОРДЫНЦЫ  и  ВЕЛИКИЕ КОСМОНАВТЫ  и  ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ Америки  и тд. и тп. , и  КАК  же мир  РАНЕЕ НЕ ЗАМЕЧАЛ   такой  ,,ТАЛАНТЛИВЫЙ,,  народ  ,  ПАСШИЙ ВЕРБЛЮДОВ  и двигая  ЮРТЫ  за пастбищами ...........??????? УЖАС  да и только то.........
Ответить
4 час.
ВИ
Виктория Иванова
Ленинск город моего детства и юности. Там я закончила школу и институт и, там, была счастлива. Грустно, что всё разрушается и не будет ничего, когда оттуда уйдёт Россия. А,с другой стороны, может и хорошо, восстановится природа, будут бегать сайгаки и кочевать казахи со стадами. Короче-назад в прошлое. 😏
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх