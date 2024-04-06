Запуск первой «Ангары-А5» с Восточного станет началом новой главы в истории отечественной космонавтики, и это событие предаст забвению ворота, когда-то открывшие человечеству дорогу в космос, а именно — космодром Байконур.
Россия покидает Байконур? Когда и почему Роскосмос покинет советский космодром, оставшийся в Казахстане
Комментарии
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Samarium
Россия способна и должна быть абсолютно самодостаточной страной во всем, в том числе и в том, что связано с запуском космических аппаратов, и для этого у нее есть ВСЕ....
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11 час.
Гарий Щерба
В Туркестанском крае будет как и с Окраиной , ВСЕ и ВСЯ МЕЛИ под себя от ЖАДНОСТИ а остались у РАЗБИТОГО КОРЫТА ... ВСЕ РАЗВОРОВАННО , РАЗГРАБЛЕННО , СКУПЛЕННО за КОПЕЙКИ а что НЕ ,,УНЕСЛИ,, то ПРОДАЛИ на МЕТАЛОЛОМ .....!!! И НИКТО к ним в КООПЕРАЦИЮ или ПАРТНЕРСТВО НЕ ПОЙДЕТ из за бугорных ,,МЫСЛИТЕЛЕЙ,, КОСМОСА , ну если только лишь что бы НА ХРЕН РАЗЗОРИТЬ и РАЗДЕРБАНИТЬ ,,БАЙКОНУР,, что бы НЕ СТАЛ в дальнейшем КОНКУРЕНТОМ... Но , МЫСЛИТЕЛИ Туркестанского края думают ИНАЧЕ , ХОТЯТ БЫТЬ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВОЙ и НАСЛЕДНИКАМИ ,,ЗОЛОТОЙ ОРДЫ,, , НЕ УДИВЛЮСЬ если АДАМ с ЕВОЙ из Туркестанской ЮРТЫ ,,ВЫШЛИ,, .....!!!! ------------ Когда НИЧЕГО СВОЕГО НЕ БЫЛО , а тут как из РОГА ИЗОБИЛИЯ ПОЛИЛОСЬ , и ОРДЫНЦЫ и ВЕЛИКИЕ КОСМОНАВТЫ и ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ Америки и тд. и тп. , и КАК же мир РАНЕЕ НЕ ЗАМЕЧАЛ такой ,,ТАЛАНТЛИВЫЙ,, народ , ПАСШИЙ ВЕРБЛЮДОВ и двигая ЮРТЫ за пастбищами ...........??????? УЖАС да и только то.........
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4 час.
ВИ
Виктория Иванова
Ленинск город моего детства и юности. Там я закончила школу и институт и, там, была счастлива. Грустно, что всё разрушается и не будет ничего, когда оттуда уйдёт Россия. А,с другой стороны, может и хорошо, восстановится природа, будут бегать сайгаки и кочевать казахи со стадами. Короче-назад в прошлое. 😏
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3 час.
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