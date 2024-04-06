Россия покидает Байконур? Когда и почему Роскосмос покинет советский космодром, оставшийся в Казахстане

Гарий Щерба

В Туркестанском крае будет как и с Окраиной , ВСЕ и ВСЯ МЕЛИ под себя от ЖАДНОСТИ а остались у РАЗБИТОГО КОРЫТА ... ВСЕ РАЗВОРОВАННО , РАЗГРАБЛЕННО , СКУПЛЕННО за КОПЕЙКИ а что НЕ ,,УНЕСЛИ,, то ПРОДАЛИ на МЕТАЛОЛОМ .....!!! И НИКТО к ним в КООПЕРАЦИЮ или ПАРТНЕРСТВО НЕ ПОЙДЕТ из за бугорных ,,МЫСЛИТЕЛЕЙ,, КОСМОСА , ну если только лишь что бы НА ХРЕН РАЗЗОРИТЬ и РАЗДЕРБАНИТЬ ,,БАЙКОНУР,, что бы НЕ СТАЛ в дальнейшем КОНКУРЕНТОМ... Но , МЫСЛИТЕЛИ Туркестанского края думают ИНАЧЕ , ХОТЯТ БЫТЬ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВОЙ и НАСЛЕДНИКАМИ ,,ЗОЛОТОЙ ОРДЫ,, , НЕ УДИВЛЮСЬ если АДАМ с ЕВОЙ из Туркестанской ЮРТЫ ,,ВЫШЛИ,, .....!!!! ------------ Когда НИЧЕГО СВОЕГО НЕ БЫЛО , а тут как из РОГА ИЗОБИЛИЯ ПОЛИЛОСЬ , и ОРДЫНЦЫ и ВЕЛИКИЕ КОСМОНАВТЫ и ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ Америки и тд. и тп. , и КАК же мир РАНЕЕ НЕ ЗАМЕЧАЛ такой ,,ТАЛАНТЛИВЫЙ,, народ , ПАСШИЙ ВЕРБЛЮДОВ и двигая ЮРТЫ за пастбищами ...........??????? УЖАС да и только то.........