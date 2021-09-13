Даешь тепло! В Госдуме предложили изменить условия включения отопления...

Медвежий уголОбществоДаешь тепло! В Госдуме предложили изменить условия включения отопления... Тепло ли вам.?! Сейчас скажут-"ты что, издеваешься, что такие вопросы задаешь. В квартирах холодрыга".Вернуться к статье157НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТомара Тычковагубернатор Пермского края обещал включение тепла в квартирах с 10.09, но оказывается это только в Перми для пермяков, а на жителей края ему наплевать.КатеринаСтранно... А разве не местные власти решают, когда включают тепло? У нас, как было с советских времён, так и есть. Отопление включают 15 сентября.... Если жарко, то чуть позднее. Нынче 13го включают. СиДЮ... жду...nika_shatilovaНу разве, что депутаты сократить себе зарплату изволят. Один депутат- бюджет небольшого поселка. Отопление у нас датируемое и за него платят местные власти. Просто постановления мало. Новые дома у нас строят на индивидуальном отоплении( газовом). Жильцы сами решают, когда включать( и это без датаций). Жилье нужно делить на социальное, бюджетное и ТД. Да расслоение, да как во всем мире. А по др никак! Если гос обязано и должно- социалка. Если человек за все платит сам, он сам и решает все вопросы.Максим ЧикалевКаждый год одно и то же: осенью мёрзнем, а весной открываем окна настежь и отапливаем улицу за свой счёт.bianka БелаяУдивлена... По- моему, эта норма уже не действует. Когда мы за отопление платили круглый год, т.е, годовая плата за отопление в холодное время была раскидана на каждый месяц, включая летние, энергетики тянули с включением отопления, как могли. На этом экономили.Сейчас платим за фактическое отопление, чем дольше отопительный сезон, тем больше. Так что, нам норовят подключать батареи при малейшем похолодании. Теперь , хвала энергетикам, появилась, хоть несовершенная, но система периодического протапливания, когда в теплосеть подают не очень горячую воду. Несовершенная, потому что, видимо, быстро отключаться невозможно. В итоге так бывает осенью, что после кратковременного похолодания возвращается тепло, и мы начинаем отапливать улицыТатьяна Козина (Дейнега)Катенька! В Тамбове принято включать отопление с 15 октября. мы еле дотягивали до этой даты с температурой в доме 13- 14 градусов. В 2020 г включили 26.10., старики и дети спали в кофтах и шапках. В самую пандемию, люди начали болеть ОРЗ. Подрядчики ссылаются на постановление мэрши - отвалите. И во всю шёл ремонт тепловых сетей, даже после подключения, то там прорвало, то сям. Лета у них, сиротиночек, не было. Или ссылаются на тех, кого подключают рядом с детскими садами. Людям жарко, просят отключить. То что климат поменялся, и после жары сразу идут похолодания, наши власти не признают.КатеринаУ нас в Свердловской области сегодня за бортом +10 и тепло включили на два дня раньше... А завтра ожидается +20... Придётся потерпеть... ведь это только на два денька потеплеет. Кстати, у нас Глава тоже женщина. По образованию экономист... и оказалась очень хорошим хозяйственником. Городок при ней хорошеет. Всё это лето шли ремонтные работы, во многих домах сменили трубы... Но работы вела не мэрия, а частная управляющая компания. Мы сами её выбрали... и пока не жалеем. В нашем маленьком городке их три - две частных и муниципальная. Есть выбор.... конкуренция, в этом случае, играет на пользу жителям.Татьяна Козина (Дейнега)Мы в Тамбовской обл, согласно закону РФ, платим за то отопление, которое нам не предоставляется с установленным сроком 15 октября. Могут подключить 26 октября, а плату берут за весь месяц. Скидок не бывает. То же происходит и в апреле. Фактически, мы переплачиваем, и суммы не маленькие.Владимир EвтушенкоА кто вам мешает платить по факту, а не по 1/12?Владимир EвтушенкоНе знаю про весь Томск, но в нашем доме такого не бывает, чтобы мы мёрзли без отопления, когда холодно на улице или задыхались от жары, когда на улице плюс 20. Поставили на дом автоматическую регулировку отопления, и многие проблемы исчезли.Виктор МуравьевВот оно, преимущество личного домовладения!Анна ЭржибоваСыро,не столько холодно как сыро это ещё вреднееMike ValinУ нас в городе новое здание 16-ти этажное и у них свой автоматический газовый котëл, который автоматически податчикам запускает отопление при 20 градусахи коммуналка у них за трëшку не превышает 1000 рублей в месяц. В своей 14 этажке хотели поставить такую же систему, но нас убили, что нужно за проект платить космическую сумму.Владимир EвтушенкоПотому и задирают такие цены, чтобы УК не остались без работы.Alex НемоЯ вообще не понимаю эту тупость с отопительной системой в России. Живу в маленьком городе под названием Нью Йорк непосредственно на берегу океана. Наверное поэтому у нас температура ниже чем в целом по городу, особенно весной. Ну так вот этой весной в конце мая у нас работало отопление на всю катушку, просто потому что температура ночью опустилась до 10 градусов. Никого не спрашивая, не выжидая 5 или даже одного дня, и не требуя разрешений. Просто потому что стало холодно!.Комментировать
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