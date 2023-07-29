Каким оружием КНДР поделится с Россией

Давно уже следовало подключать северо-корейских братьев к нашей общей борьбе с западом...Онир помогут нам на украине мы поможем им в борьбе с американским и японским империализмом....

Геннадий Бережнов

Было принято решение, дабы не накалять геополитическую обстановку, от братской помощи отказаться. А сейчас что не будет такого решения? Что знает автор, да только слухи, а не решения. Так что очевидного пока нет. Время покажет!