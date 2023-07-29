Закон и Порядок

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Каким оружием КНДР поделится с Россией

Каким оружием КНДР поделится с Россией

Шойгу слетал в КНДР. Ждём в подмогу 100 тысяч высокопрофессиональных военных из 4-й армии мира   Чем грозят Украине эти улыбки?   via А вы знали, что по таким характеристикам, как сила, боеспособность и количественный состав, армия Корейской Народно-Демократической Республики занимает четвёртую строчку в мировом рейтинге? Думаю, для многих это стало сюрпризом.

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Комментарии
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Samarium
Давно уже следовало подключать северо-корейских братьев к нашей общей борьбе с западом...Онир помогут нам на украине мы поможем им в борьбе с американским и японским империализмом....
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10 час.
Геннадий Бережнов
Было принято решение, дабы не накалять геополитическую обстановку, от братской помощи отказаться. А сейчас что не будет такого решения? Что знает автор, да только слухи, а не решения. Так что очевидного пока нет. Время покажет!
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10 час.
Александр Рожков
А зато у Шойгу рейтинг и значимость повысятся! А это поважнее.........!
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4 час.

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