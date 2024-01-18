Британская разведка серьёзно обеспокоилась громкими заявлениями о необходимости восстановления известного из истории Великой Отечественной контрразведывательного подразделения "Смерть шпионам", эффективно боровшегося с диверсантами.
"Россия возрождает сталинские структуры": Кого будет ловить новый Смерш
Комментарии
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Владимир Михальков
А СБУ почему то до сих пор не развалили?
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8 час.
Валера Полуянов
Найдут кого надо, Когда зачинался смерш смуты больше было. Создали! и Сейчас создадут.
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2 час.
Владимир Михальков
Закон военного времени надо применять расстрел на месте! Без него ничего не сдвинется у врагов России должен быть страх неотвратимости наказания, а так они знают ежели что всё равно останутся жить потому и гадят!
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1 час.
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