"Россия возрождает сталинские структуры": Кого будет ловить новый Смерш

А СБУ почему то до сих пор не развалили?

Найдут кого надо, Когда зачинался смерш смуты больше было. Создали! и Сейчас создадут.

Владимир Михальков

Закон военного времени надо применять расстрел на месте! Без него ничего не сдвинется у врагов России должен быть страх неотвратимости наказания, а так они знают ежели что всё равно останутся жить потому и гадят!