«Динамичное и позитивное движение»: какие темы обсудят Путин и Моди на переговорах в Москве

В понедельник, 8 июля, в Москву с официальным визитом прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди. В Кремле отметили, что стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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