Скульптуру Джеффа Кунса выставят на продажу за £10 млн

Аукционный дом Christie’s проведет в октябре торги, приуроченные к лондонской арт-ярмарке Frieze. Топ-лотом на них станет скульптура Джеффа Кунса «Обезьянка из воздушного шара (голубая)», сообщает Forbes.
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