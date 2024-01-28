В Испании уровень безработицы в 2023 году понизился

Об этом заявила вице-премьер Испании Йоланда Диас в своем видеообращении в социальных сетях. Министр труда также подчеркнула, что подобные результаты показывают «улучшение жизни испанцев» благодаря проводимой в последние годы политике властей, передает Noi.