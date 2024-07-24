Юрий Кот Несколько важных фактов. Глава МИД Венгрии Сийярто: ▪️Будапешт считает решение Киева об остановке транзита нефти враждебным, особенно с учётом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии.
Венгерское самоубийство Украины
Комментарии
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Natalija Osminina
Спасибо, Мария. Мне где-то полгода назад так на форуме написали- мол статью читать и смысла нет-достаточно только Ваших комментариев))
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2 час.
М
Мария
Спасибо, что Вы у нас есть!
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1 час.
Natalija Osminina
На здоровье.)))
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1 час.
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