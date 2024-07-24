Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Лозовенко
    Дума зажралась уже,надо большую часть гнать.Конфликт СК и Гос...
  • Albert
    Пожизненное давать за изнасилование"Не кричи, мы тут...
  • Сергей Ковалев
    да уж, Землю вращают не они. а кто? и Его суть?.. про "кормить" - а надо ли кого-то кормить? в пределе, если предполо...Первый шаг торга:...

Венгерское самоубийство Украины

Венгерское самоубийство Украины

Юрий Кот Несколько важных фактов.   Глава МИД Венгрии Сийярто: ▪️Будапешт считает решение Киева об остановке транзита нефти враждебным, особенно с учётом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Спасибо, Мария. Мне где-то полгода назад так на форуме написали- мол статью читать и смысла нет-достаточно только Ваших комментариев))
Ответить
2 час.
М
Мария
Спасибо, что Вы у нас есть!
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
На здоровье.)))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх