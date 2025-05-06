Автоматизация поверки водосчетчиков: что изменилось для граждан?

С ноября прошлого года результаты поверки водосчетчиков автоматически фиксируются в системе "Аршин". Вадим Егулемов, член Союза юристов в строительстве и ЖКХ, уточнил, что это упрощает процесс для граждан: больше не нужно сообщать данные в ТСЖ или ресурсоснабжающую компанию.
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