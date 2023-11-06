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На Полтавщине построят четыре мусороперерабатывающих завода за 120 млн евро

На Полтавщине построят четыре мусороперерабатывающих завода за 120 млн евро

На Полтавщине (Украина) построят четыре мусороперерабатывающих завода. Для этого министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец с главой Полтавской ОВА Филиппом Прониным и руководителями Лубенской, Кременчугской, Полтавской и Кобелякской общин - заключили соответствующий меморандум.

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