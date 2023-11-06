На Полтавщине построят четыре мусороперерабатывающих завода за 120 млн евро

На Полтавщине (Украина) построят четыре мусороперерабатывающих завода. Для этого министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец с главой Полтавской ОВА Филиппом Прониным и руководителями Лубенской, Кременчугской, Полтавской и Кобелякской общин - заключили соответствующий меморандум.