В Хабаровске мигрант силой удерживал детей в такси

В Хабаровске возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении таксиста, который удерживал в салоне автомобиля двух несовершеннолетних, сообщили в Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
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