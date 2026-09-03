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За рулем

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Москвич 3 получил российскую систему курсовой устойчивости

Москвич 3 получил российскую систему курсовой устойчивости

ESC относят к числу ключевых элементов активной безопасности. Модуль следит за динамикой движения и помогает сохранить контроль, если под колесами внезапно оказывается лед, покрытие меняется на скользкое или приходится резко маневрировать на повороте.

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