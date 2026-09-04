Источник: Украина и Польша обсуждают возможность подать заявку на право провести чемпионат мира

Украина и Польша рассматривают вариант совместной заявки на право принять чемпионат мира по футболу, сообщает Politico со ссылкой на министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного и информацию от польских источников.
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