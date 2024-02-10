Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в овертайме

«Чикаго» на своей площадке потерпел поражение от «Рейнджерс» — 3:4 в дополнительное время. За 7 минут до конца третьего периода гости вели со счетом 3:1, но позволили «Блэкхокс» забросить две шайбы и перевести матч в овертайм.