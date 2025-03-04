Картина, которую все понимают неправильно

В советское время любили публиковать картину Н.Богданова-Бельского «У дверей школы». 1897 г.Ох уж, этот проклятущий царизм, мешавший народу тянуться к свету! (Правда, внутри-то, в классе, тоже не дворянские же детки сидят… Да и пришедшего мальчика никто не гонит)Но обычно забывали пояснить, что это — практически, автопортрет художника.