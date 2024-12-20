The Times: Британия может отправить своих военных на Украину для обучения ВСУ

Global Look Press/David Inderlied/dpa Глава минобороны Великобритании Джон Хили допустил отправку военных инструкторов на Украину для подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает газета The Times со ссылкой на западных чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии