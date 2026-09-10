Пять человек погибли при пожаре на пароме на Филиппинах

На Филиппинах при пожаре на пароме погибли пять человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Береговую охрану страны.
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