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Пять человек погибли при пожаре на пароме на Филиппинах

Пять человек погибли при пожаре на пароме на Филиппинах

На Филиппинах при пожаре на пароме погибли пять человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Береговую охрану страны.

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