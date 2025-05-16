Мединский: Будем ожидать украинских переговорщиков сегодня с 10 утра Наступили вторые сутки ожидания «прямых» российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мединский: Будем ожидать украинских переговорщиков сегодня с 10 утра Наступили вторые сутки ожидания «прямых» российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Свежие комментарии