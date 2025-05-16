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Мединский: Будем ожидать украинских переговорщиков сегодня с 10 утра

Мединский: Будем ожидать украинских переговорщиков сегодня с 10 утра Наступили вторые сутки ожидания «прямых» российско-украинских переговоров в Стамбуле.

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