«Больше никому не верю»: два несложившихся брака, тяжелая авария и новая жизнь Марины Яковлевой

За плечами актрисы Марины Яковлевой — более 140 сыгранных ролей и всенародное признание. Однако за экраном и сценическим успехом скрывается драматическая судьба, в которой переплелись двойное предательство близких людей, тяжелые испытания и борьба за физическую возможность просто ходить.
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