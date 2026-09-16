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«Больше никому не верю»: два несложившихся брака, тяжелая авария и новая жизнь Марины Яковлевой

«Больше никому не верю»: два несложившихся брака, тяжелая авария и новая жизнь Марины Яковлевой

За плечами актрисы Марины Яковлевой — более 140 сыгранных ролей и всенародное признание. Однако за экраном и сценическим успехом скрывается драматическая судьба, в которой переплелись двойное предательство близких людей, тяжелые испытания и борьба за физическую возможность просто ходить.

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