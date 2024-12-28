МТС объявила о запуске игровой приставки МТС Fog Play для облачного гейминга — п...

МТС объявила о запуске игровой приставки МТС Fog Play для облачного гейминга — продажи уже стартовалиИгры предлагают стримить из облака по цене от 13 рублей в час — в каталоге есть такие международные хиты, как Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok и Baldur’s Gate 3.