В России высказались о нормализации отношений с США

Сенатор Климов: Нормализация отношений с США стала вероятнее, чем полгода назад Нормализация отношений России и США стала более вероятной, чем даже полгода назад, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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