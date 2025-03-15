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В России высказались о нормализации отношений с США

Сенатор Климов: Нормализация отношений с США стала вероятнее, чем полгода назад Нормализация отношений России и США стала более вероятной, чем даже полгода назад, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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