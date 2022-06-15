Столичные застройщики вернули банковские гарантии на 5,8 миллиарда рублей благодаря мерам поддержки. Об этом в среду, 15 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.