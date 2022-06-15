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Столичные застройщики вернули банковские гарантии на 5,8 миллиарда рублей

Столичные застройщики вернули банковские гарантии на 5,8 миллиарда рублей

Столичные застройщики вернули банковские гарантии на 5,8 миллиарда рублей благодаря мерам поддержки. Об этом в среду, 15 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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