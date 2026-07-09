Почему нам со временем начинают нравиться люди, которые с первого взгляда не понравились

У каждого в биографии есть такой человек. Новый коллега, сосед по парте, чей-то приятель, прибившийся к компании, — при первой встрече вы отметили про себя: «не мой человек», а лицо показалось откровенно так себе.
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