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МОСИНФОРМ

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Гостей рыбного рынка «Москва — на волне» в Митине ждут скидки и мероприятия ко дню рождения площадки

Гостей рыбного рынка «Москва — на волне» в Митине ждут скидки и мероприятия ко дню рождения площадки

Рыбный рынок «Москва — на волне» в Митине отмечает двухлетие. К этой дате приурочили скидки, дегустации и праздничную программу для посетителей, которая пройдет 25 сентября.

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