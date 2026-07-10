SpaceX шокирует планами: компания запросила разрешение на сеть из 100 тысяч спутников Starlink нового поколения

Спутники Gen3 будут в несколько раз крупнее нынешних и, вероятно, потребуют запусков на Starship вместо Falcon 9Компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развёртывание орбитальной группировки из 100 тысяч спутников нового поколения, обозначенных как Gen3 NGSO.