SpaceX шокирует планами: компания запросила разрешение на сеть из 100 тысяч спутников Starlink нового поколения

Спутники Gen3 будут в несколько раз крупнее нынешних и, вероятно, потребуют запусков на Starship вместо Falcon 9Компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развёртывание орбитальной группировки из 100 тысяч спутников нового поколения, обозначенных как Gen3 NGSO.
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