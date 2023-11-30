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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин забил «Детройту». У него 12+19 в 21 матче

Панарин забил «Детройту». У него 12+19 в 21 матче

Форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (2+3) до 3 игр. Всего в 21 матче текущего чемпионата НХЛ россиянин набрал 31 (12+19) очко.

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