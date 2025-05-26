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В Британии сравнили отношение США к Украине при Байдене и Трампе

В Британии сравнили отношение США к Украине при Байдене и Трампе

Украина перестала быть приоритетом для США. Об этом пишет британское издание The Economist. «Проблема в том, что Украина из приоритета администрации [бывшего президента США Джо] Байдена превратилась лишь в одного из многих потенциальных заказчиков, конкурирующих за ограниченное производство [систем противовоздушной обороны (ПВО)] при [действующем президенте] Дональде Трампе», — говорится в публикации.

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