Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова

Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера Сергей Лавров отвечал на вопросы журналистов в Анталье.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну тогда что - этот вялотекущий триппер с нами навсегда?
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2 час.
Людмила Фирстова
А при чём мнение народа? Сколько человек, столько и мнений! Глупости не пишите!
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1 час.
Александр Симаков
Кандидату технических наук  не обязательно  знать, что согласно статьи 3 Конституции РФ; 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.                                         Выбирая президента и депутатов Думы народ делегирует право на власть, которым пользуются должностные лица, осуществляя принадлежащие им полномочия.  ЭТО И ЕСТЬ  МНЕНИЕ НАРОДА. А хотелки отдельных  кандидатов наук, выражающих якобы мнение народа,  не более чем желание придать вес своему субъективному мнению.
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35 мин.

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