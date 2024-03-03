Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова

Александр Симаков

Кандидату технических наук не обязательно знать, что согласно статьи 3 Конституции РФ; 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Выбирая президента и депутатов Думы народ делегирует право на власть, которым пользуются должностные лица, осуществляя принадлежащие им полномочия. ЭТО И ЕСТЬ МНЕНИЕ НАРОДА. А хотелки отдельных кандидатов наук, выражающих якобы мнение народа, не более чем желание придать вес своему субъективному мнению.