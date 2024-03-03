Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера Сергей Лавров отвечал на вопросы журналистов в Анталье.
Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Ну тогда что - этот вялотекущий триппер с нами навсегда?
Ответить
2 час.
Людмила Фирстова
А при чём мнение народа? Сколько человек, столько и мнений! Глупости не пишите!
Ответить
1 час.
Александр Симаков
Кандидату технических наук не обязательно знать, что согласно статьи 3 Конституции РФ; 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Выбирая президента и депутатов Думы народ делегирует право на власть, которым пользуются должностные лица, осуществляя принадлежащие им полномочия. ЭТО И ЕСТЬ МНЕНИЕ НАРОДА. А хотелки отдельных кандидатов наук, выражающих якобы мнение народа, не более чем желание придать вес своему субъективному мнению.
Ответить
35 мин.
Свежие комментарии