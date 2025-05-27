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Глюкоза и таинственный спутник: неожиданный дуэт на показе мод в Москве

Глюкоза и таинственный спутник: неожиданный дуэт на показе мод в Москве

Певица Глюкоза посетила показ мод в Москве в компании неизвестного молодого спутника. Ее наряд и скандальное выступление на концерте в Санкт-Петербурге стали предметом бурных обсуждений в Telegram-каналах и вызвали негативные отзывы у зрителей.

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