Глюкоза и таинственный спутник: неожиданный дуэт на показе мод в Москве

Певица Глюкоза посетила показ мод в Москве в компании неизвестного молодого спутника. Ее наряд и скандальное выступление на концерте в Санкт-Петербурге стали предметом бурных обсуждений в Telegram-каналах и вызвали негативные отзывы у зрителей.
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