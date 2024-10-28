«Плохо, когда человека не обсуждают»

СКА начал оправдывать статус главного фаворита сезона. Евгений Кузнецов и компания идут на серии из шести побед подряд, в том числе обыграв ЦСКА (4:3 ОТ) и «Спартак» (5:2), а также забросив по восемь шайб «Витязю» и «Куньлуню».
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