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«Плохо, когда человека не обсуждают»

«Плохо, когда человека не обсуждают»

СКА начал оправдывать статус главного фаворита сезона. Евгений Кузнецов и компания идут на серии из шести побед подряд, в том числе обыграв ЦСКА (4:3 ОТ) и «Спартак» (5:2), а также забросив по восемь шайб «Витязю» и «Куньлуню».

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