В последнее время уже никого не удивляет тот факт, что западные страны ищут причину своих невзгод за рубежом.
Бензиновый маневр России заставил США забиться в панике
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
А наши автолюбители бьются в истерике от ценового цунами роста цен на топлива. Сколько можно набивать карманы нуворишам за счет граждан?! Учетной ставкой блокировали промышленность и с/х, а на рынок отечественного и китайского неликвида выбросили социальные выплаты и кредитные заманухи.
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