Бензиновый маневр России заставил США забиться в панике

АЮ

Александр Юткин

А наши автолюбители бьются в истерике от ценового цунами роста цен на топлива. Сколько можно набивать карманы нуворишам за счет граждан?! Учетной ставкой блокировали промышленность и с/х, а на рынок отечественного и китайского неликвида выбросили социальные выплаты и кредитные заманухи.