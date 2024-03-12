Бывший губернатор Севастополя Овсянников и погибшие корабли

Находящийся в Лондоне под домашним арестом бывший губернатор Севастополя Овсянников попросил королевский суд на время разбирательства не афишировать место его проживания, поскольку он опасается российских спецслужб.
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