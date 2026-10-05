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ТАСС

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Het Parool: в Нидерландах задержали 31 участника климатической акции в Схипхоле

Het Parool: в Нидерландах задержали 31 участника климатической акции в Схипхоле

ГААГА, 5 октября. /ТАСС/. Королевская военная полиция Нидерландов задержала 31 участника экологического движения Extinction Rebellion (XR) на акции против программы лояльности авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Схипхол.

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