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Глава проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии проголосовал на выборах президента

Глава проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии проголосовал на выборах президента

БУДАПЕШТ, 15 мар – РИА Новости. Вице-президент АО «АСЭ», директор проекта сооружения АЭС «Пакш-2» Виталий Полянин проголосовал на выборах президента РФ в ходе выездного голосования в город Пакш, сообщила РИА Новости старший советник российского посольства, заместитель председателя участковой избирательной комиссии Ирина Звонова.

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