Белоруссия предупредила страну НАТО о готовящемся теракте

МИД Белоруссии предупредил Польшу о готовящемся теракте. Это произошло на встрече представителей ведомства постсоветской страны с временным поверенным в делах Варшавы Кшиштофом Ожанном, передает агентство «БЕЛТА».
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