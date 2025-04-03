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Алаудинова поразил найденный под Суджей дневник погибшей местной жительницы

Алаудинова поразил найденный под Суджей дневник погибшей местной жительницы

Женщина ничего не ела на протяжении 12 дней.Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поразился дневнику жительницы села Мартыновка, которая, несмотря на страшные условия, не согласилась попросить помощи у военнослужащих ВСУ, захвативших населенный пункт.

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