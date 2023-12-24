В Крыму прошла олимпиада по web-программированию «CrimeaWeb 2023»

В Крымском федеральном университете прошла олимпиада по web-программированию «CrimeaWeb 2023», в которой приняли участие около ста человек – школьники и учащиеся колледжей города Симферополя и Джанкоя, а также студенты Крымского федерального и Севастопольского государственного университетов.
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