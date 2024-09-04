😱 Вот так выглядит подвал на территории одного из домов в Кондратьево под Джанкоем Без специального костюма пробраться туда не получится – уровень воды почти достиг потолка.
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😱 Вот так выглядит подвал на территории одного из домов в Кондратьево под Джанкоем Без специального костюма пробраться туда не получится – уровень воды почти достиг потолка.