Калининградский завод "Автотор" начал выпуск гибридных внедорожников Rox 01

На калининградском заводе "Автотор" началась сборка новых крупных внедорожников Rox 01. Торжественный запуск конвейера состоялся в рамках автофестиваля "ПроДвижение" на ВДНХ в Москве, сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на пресс-службу официального импортера бренда в России — компании Sinomach Auto.
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