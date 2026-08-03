Калининградский завод "Автотор" начал выпуск гибридных внедорожников Rox 01

На калининградском заводе "Автотор" началась сборка новых крупных внедорожников Rox 01. Торжественный запуск конвейера состоялся в рамках автофестиваля "ПроДвижение" на ВДНХ в Москве, сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на пресс-службу официального импортера бренда в России — компании Sinomach Auto.