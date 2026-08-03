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Газета.ру

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Калининградский завод "Автотор" начал выпуск гибридных внедорожников Rox 01

Калининградский завод "Автотор" начал выпуск гибридных внедорожников Rox 01

На калининградском заводе "Автотор" началась сборка новых крупных внедорожников Rox 01. Торжественный запуск конвейера состоялся в рамках автофестиваля "ПроДвижение" на ВДНХ в Москве, сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на пресс-службу официального импортера бренда в России — компании Sinomach Auto.

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