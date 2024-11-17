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Бари Алибасов рассказал об уходе Лёвкина из "На-На" и закате его карьеры

Бари Алибасов рассказал об уходе Лёвкина из "На-На" и закате его карьеры

Продюсер и артист не общались много лет. Ранее Алибасов обвинял певца в эксплуатации образа солиста группы.

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