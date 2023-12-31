ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж закрыл в нашем туалете “ночную бабочку”

Муж закрыл в нашем туалете “ночную бабочку”

Я была на работе, неожиданно мне стало плохо, решила отпроситься и поехать домой. Я попыталась открыть дверь в квартиру, но она была закрыта изнутри.

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Комментарии
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Вера Федорова
И за простой не заплатили?! Три часа без работы!😱
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9 час.
Владимир Соколов
это же до чего она довела мужа, что тому пришлось секс на стороне покупать?)😱 тут однозначно развод и если есть детишки то их на помойку.
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8 час.
Майя Maja
Помоечник...На дом заказал , да еще когда ребенок в школе?! Отстойный мужик.
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2 час.

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