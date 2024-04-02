США самопендальнулись и пошли к пропасти

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН С 1 января 2024 года Россия стала председательствовать в БРИКС. Работа кипит! Здесь творится главное чудо современности - новая система международных платежей и новая наднациональная валюта! Никакого секрета нет, но для всего запада - это как шило в мякоти.