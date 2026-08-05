Что будет, когда во Вселенной погаснет последняя звезда

Когда-нибудь во Вселенной не останется ни одной звезды, но это не будет мгновенным концом космоса. После последнего света начнется эпоха, которую человеку почти невозможно представить обычными масштабами времени.
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