Что будет, когда во Вселенной погаснет последняя звезда

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Когда-нибудь во Вселенной не останется ни одной звезды, но это не будет мгновенным концом космоса. После последнего света начнется эпоха, которую человеку почти невозможно представить обычными масштабами времени.