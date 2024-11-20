Белгородская область готовится к тяжелым сценариям зимы в приграничье

Белгородская область готовится к вероятному ухудшению ситуации в регионе, особенно в приграничье, в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 20 ноября в рамках большой пресс-конференции.
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