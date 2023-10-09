С песней по жизни.

Сегодня отмечают профессиональный праздник работники культуры. И у нас есть хороший повод рассказать о людях, которые делают жизнь ярче, насыщеннее, озаряя ее светом своего творчества, разбавляя суету будней праздничным настроением.
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